Casal de Taiobeiras se envolve em acidente fatal na Bahia

O casal Rafael Moraes e Daiane Meireles (foto), profissionais de Educação Física, da academia Strong, estavam no veículo Onix e ficaram presos nas ferragens, sendo retirados pelos bombeiros. A informação dos socorristas baianos para o Jornal Folha Regional é que Rafael morreu no local do acidente e sua esposa Daiane foi levada ao Pronto Socorro do Hospital de Base de Vitória da Conquista com fraturas expostas.

O destino do casal seria a praia de Ilhéus, onde planejavam passar o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, por isso, no momento do acidente a rodovia estava bastante movimentada.

Outra informação é de que dois cachorros também morreram no acidente. Os animais estariam no carro do casal. O corpo de Rafael foi encaminhado para o IML de Itapetinga, onde deverá ser necropsiado.