Ninheira conquista título inédito

No sábado (07/10) a seleção de Ninheira fez história e entrou para a galeria dos seletos campeões da Copa Folha Regional. A conquista do inédito título foi marcada pela superação. Na fase de grupo, que tinha as grandes campeãs Rio Pardo de Minas, Salinas e Divisa Alegre como adversárias, a classificação para o mata-mata só aconteceu na última rodada, com vitória suada contra Divisa Alegre por 1x0 fora de casa.

Nas quartas de finais, a adversária foi a arquirrival seleção de São João do Paraíso. Foram dois duelos de arrepiar. Em casa, empate por 2x2, na casa da adversária novo empate, também por 2x2. Foi aí que surgiu o goleiro herói Ronaldo, com seus dois metros de altura, se revelando o maior pegador de pênaltis da região, que garantiu a vitória por 5x3 em pleno estádio da Luz, onde os ninheirenses foram ao delírio ao eliminar a Paraisense, até então a atual vice-campeã da competição.

Nas semifinais, Ninheira enfrentou a toda poderosa tricampeã Divisa Alegre. Em casa, diante de sua inflamada torcida, uma vitória épica por 3x1, já na casa da adversária, um empate providencial em 1x1, carimbando a passagem para a inédita e sonhada final.

Na disputa pelo título e pelo prêmio de R$ 10 mil, os ninheirenses tinham pela frente a tetracampeã Salinas, que havia eliminado a também tetracampeã Rio Pardo de Minas e chegou à final com status de favorita.

No 1° jogo da final, diante de estádio lotado e recorde de renda, a seleção de Ninheira optou por se defender. Não atacou e não deixou Salinas atacar, por isso a partida foi criticada pela Imprensa. Foi um 0x0 sem grandes emoções, mas tudo que os ninheirenses queriam: que o título não fosse decidido no 1° jogo, pois sabiam do potencial ofensivo dos salinenses, que já tinham goleado os riopardenses fora de casa nas semifinais.

Já no jogo de volta da final, no lotado estádio do ASA, a história foi totalmente diferente. O jogo foi eletrizante. A torcida assistiu de pé. A emoção foi do início ao fim, com ambas as seleções buscando o gol a todo momento.

No 1° tempo, os contra-ataques de Ninheira deixaram os salinenses assustados. Por duas vezes, Ninheira usou a velocidade para sair na cara do gol, uma com Jussandro e outra com Lucas, mas o goleiro