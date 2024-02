Colisão entre veículos mata quatro pessoas

Entre as vítimas fatais estão duas crianças de 5 e 11 anos.

Na tarde de sexta (16/02) por volta de 16h30min, aconteceu uma violenta colisão frontal entre veículos de passeio na BR-135, Km 426, próximo à comunidade de Campo Limpo, em Bocaiúva.

Segundo os Bombeiros, um veículo Mitsubishi ASX que deslocava sentido à Bocaiuva bateu de frente com um Chevrolet Spin que deslocava no sentido contrário.

No veículo ASX, com placa PVO 1F05, de Uberlândia, havia cinco ocupantes, um casal e os três filhos. Uma criança de 5 anos, que morreu na hora. Outra criança da mesma idade (irmão gêmeo) e um bebê de 10 meses, além do casal, ficaram feridos e foram socorridos pelas equipes de resgate. O homem de 42 anos que dirigia o carro precisou ser conduzido pela Aeronave da PM até à Santa Casa de Montes Claros, as outras vítimas foram conduzidas pelo SAMU até o hospital Regional de Bocaiuva.

No veículo Spin, placa GDK 2i04, de São Paulo, havia quatro ocupantes e todos ficaram presos nas ferragens, sendo necessário realizar o trabalho de desencarceramento. Três pessoas morreram no Spin: o motorista de 50 anos e sua esposa de 48 anos, além do filho de 11 anos. Uma jovem de 21 anos foi retirada e conduzida pela aeronave Arcanjo dos Bombeiros até à Santa Casa de Montes Claros.

Após os trabalhos da Perícia da Polícia Civil, os corpos das vítimas foram repassados aos agentes funerários. As causas do acidente serão investigadas. O motorista de uma carreta, Fernando Souza, do Rio Grande do Sul, passava pelo local no momento do acidente e ele contou para a Imprensa que “o Mitsubishi vinha ultrapassando em pista contínua, e chocou-se com o Spin”.

