Motorista morre em colisões de cinco caminhões

Colisões aconteceram durante operação tapa-buracos na BR-251.





Na manhã desta sexta (16/02) aconteceu um engavetamento envolvendo cinco veículos pesados, sendo um caminhão, um caminhão tanque e três carretas, carregando betoneiras, canos e materiais diversos.





No acidente, uma vítima ficou presa às ferragens e morreu no local, sendo que o óbito foi atestado pela equipe médica do SAMU.





Uma das vítimas foi avaliada na cena e liberada no local, sem ferimentos pela equipe do SAMU. A rodovia, até então, encontra-se interditada em ambos os sentidos, sem previsão de liberação, pois as equipes de bombeiros ainda estão trabalhando no local.





Com as colisões em série, foram acionados, além das equipes do SAMU de Taiobeiras e Curral de Dentro, a Polícia Rodoviária Federal em Salinas, a Polícia Civil de Taiobeiras e Polícia Militar de Curral de Dentro para atendimentos no local.





O contato das equipes do local é dificultado pela falta de sinal de rádio e telefone na rodovia. Maiores informações a qualquer momento.