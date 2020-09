Kinca une políticos contra Zé Prates

Antigos aliados de Prates se alinham com o ex-prefeito

Em Salinas, o ex-prefeito Kinca Dias, agora no PDT, ganha força para a disputa das eleições, pois vem conseguindo aglutinar em seu palanque as lideranças que brigaram com o prefeito Zé Prates (PHS). Além disso, os reforços chegaram aos montes depois que Reginaldo Ferreira (Podemos) jogou a toalha e saiu do páreo.

Como Zé Prates arrumou brigas quase diárias durante o mandato, restou às lideranças sem palanque se aderirem ao ex-prefeito Kinca, caso do deputado estadual Arlen Santiago (PTB), antigo aliado de Prates, que estava com Reginaldo e agora anunciou apoio ao ex-prefeito. Com o deputado, foi o time do PTB, somando os vereadores Eilton Santiago e Fernandes Vicente.

Outro reforço no palanque de Kinca é Raimundo Benoni, que foi candidato a prefeito de Salinas na eleição passada pelo PPS, que agora se chama Cidadania. O acordo prevê que Benoni seja o candidato a vice-prefeito de Kinca.

As reviravoltas em Salinas deram fôlego para Kinca, que chega para o embate com o palanque montado e em cenário totalmente diferente do que era visto antes da pandemia. O mais estranho é que no início do ano, Kinca chegou a ser desdenhado pelos adversários. O então candidato Reginaldo, por exemplo, não o queria como vice e, sequer, o deixou indicar o vereador Arthur Bastos na composição da chapa.

Nesse passado recente, Kinca vinha aceitando negociar apoio até por míseras indicações de secretarias. Até então sem espaço e magoado com o subestimo de Reginaldo, o ex-prefeito chegou, acreditem, a abrir conversas com o prefeito Zé Prates, ferrenho adversário, mas a aproximação durou pouco e rapidamente os diálogos desandaram, vazando ofensas nas redes sociais.

Certo é que, Kinca aprendeu com os erros, deu voltas nos adversários e chega ao período eleitoral com um palanque reforçado e pronto para a disputa.