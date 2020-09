Queimadas em Taiobeiras preocupam bombeiros

Dois grandes incêndios foram controlados no município

No domingo (13) e na segunda (14) o Pelotão dos Bombeiros de Salinas foi acionado para combater duas grandes queimadas em Taiobeiras. No domingo, uma área florestal de propriedade particular foi incendiada após as chamas serem iniciadas em vegetação rasteira e acabaram atingindo duas hectares de eucalipto.

Já na segunda, o incêndio florestal ocorreu em área particular no distrito de Mirandópolis, também atingindo plantação de eucalipto e as chamas colocavam em risco algumas residências.

Como evitar? – Historicamente, o mês de setembro é um dos mais quentes e secos do ano e é também um dos meses com maior incidência de queimadas com grande poder de destruição. Medidas simples podem evitar incêndios florestais, como não jogar pontas de cigarro na beira de estradas, latas de metal e cacos de garrafa também podem se aquecer e dar origem as queimadas.

Em casos de fogueiras, somente acender em locais limpos e sem vegetação próxima, e após o uso devem ser bem apagadas. Já para as queimas controladas sempre é preciso o auxílio do Instituto Estadual de Florestas – IEF.