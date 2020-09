Homem é encontrado mutilado em Rio Pardo de Minas

Conforme os novos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE, a microrregião Alto Rio Pardo teve cinco municípios com redução de população: Indaiabira com 12 pessoas a menos, Águas Vermelhas com 18 habitantes a menos; Santa Cruz de Salinas com 37, Fruta de Leite com 70 pessoas a menos e Rubelita, que perdeu 197 habitantes.A estimativa da população 2020 é em comparação a 2019. Outros 12 municípios da região registraram aumento da população, sendo que Taiobeiras registrou o maior aumento na região, com 265 habitantes a mais, seguida de Salinas, com 172 pessoas a mais.Segundo o IBGE, as novas estimativas das populações residentes tem referência em julho de 2019. A população de cada município é um parâmetro utilizado pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.Confira a tabela com a população estimada para cada município do Alto Rio Pardo: