Eleição do Cisrun/Samu terá chapa única

Prefeito Marcelo, de São Romão, foi o único com chapa aprovada

Pela segunda vez consecutiva a eleição para o Conselho Diretor e Conselho Fiscal - Biênio 2021/2022 do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun)/SAMU Macro Norte terá um processo eleitoral com chapa única. Nesta quarta (30/12), a Comissão Eleitoral analisou o registro das chapas com o objetivo de sanar divergências que poderiam ocorrer durante as candidaturas.

Durante verificação dos documentos, foram identificadas diversas irregularidades pela comissão. A chapa 2, que é encabeçada pelo prefeito de Claro dos Poções, Norberto Marcelino, e a Chapa 3, liderada pelo chefe do executivo de Francisco Sá, Mário Osvaldo, apresentavam anomalias como a inadimplência de alguns municípios, o que impossibilita a participação na eleição conforme o Estatuto do Cisrun. Outro problema identificado foi a duplicidade de alguns candidatos que estavam inscritos em ambas as chapas.

Com isso, apenas a Chapa 1, que apresenta como presidente o prefeito de São Romão, Marcelo Meirelles, está apta a participar do pleito, que poderá ser decidido por aclamação da Assembleia Geral no próximo dia 12 de janeiro.