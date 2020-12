Eleição no Cisrun já tem articulações nos bastidores

Deputados Arlen Santiago e Paulo Guedes trabalham por prefeitos de suas bases

A eleição para presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas – Cisrun, que controla todo o Samu Macro Norte, promete ser acirrada no início de 2021. A eleição ainda não tem data definida, muito edital no site oficial do SAMU, mas as articulações estão a todo vapor.

O deputado federal Paulo Guedes (PT) já está trabalhando nos bastidores para manter a sua hegemonia na entidade, pois foi ele quem indicou os últimos prefeitos para presidir o consórcio. Para a eleição de 2021, tudo indica que ele apoiará o prefeito Mário Osvaldo (AVANTE), de Francisco Sá, no entanto, sua assessoria ainda não confirma a informação, alegando que ainda está “nos acertos finais”.

Um dos principais concorrentes de Paulo Guedes na disputa da presidência do Cisrun é o deputado estadual Arlen Santiago (PTB), que está apoiando o prefeito Norberto Marcelino (DEM), de Claro dos Poções.

As eleições no Cisrun sempre foram rodeadas de polêmicas, inclusive com casos de judicialização, pois as regras eleitorais são constantemente questionadas pelos candidatos opositores, especialmente quando se trata da lista de prefeitos/municípios aptos a votar. Até então, não se sabe oficialmente que são os municípios adimplentes a votar e ser votados.