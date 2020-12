Águas Vermelhas registra os dois primeiros óbitos por Covid

Acidente foi na tarde de domingo em Rio Pardo de Minas Na tarde de domingo (06/12) aconteceu um fatal acidente com moto no bairro JK, em Rio Pardo de Minas. Conforme as informações iniciais, um homem de 27 anos conduzia uma motocicleta CBX Strada em alta velocidade e acabou colidido frontalmente com um muro próximo à ponte na entrada da cidade. Eles trafegavam sentido bairro JK ao Centro, e o condutor, que apresentava sintomas de embriaguez, não conseguiu fazer a curva, colidindo frontalmente com o muro. A mulher que estava na garupa da moto, Helenice da Silva Oliveira, de 45 anos, namorada do condutor, chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas morreu no Pronto Socorro do hospital local com traumatismo craniano. O motoqueiro teve ferimentos leves no rosto e no pé. Ele foi atendido no hospital e logo após preso. Além de embriagado, não tinha habilitação.