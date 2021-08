Alunos reclamam das condições para retorno das aulas na Favenorte

Foto enviada por aluno ao Jornal Folha Regional flagra aglomeração em sala de aula e acadêmicos sem máscaras

Um grupo de acadêmicos da Faculdade Favenorte, em Mato Verde, alega que está sendo obrigado a retornar para as aulas presenciais sem as devidas medidas de precaução contra o novo coronavírus. Segundo eles, enquanto todas as faculdades do Norte de Minas continuam optando por aulas online e/ou hibrido, a Favenorte impôs o retorno presencial sem ouvir ninguém e ainda sem oferecer condições ideais de proteção e distanciamento.

Os alunos alegam que não estão seguros para o retorno das aulas presenciais, pois a maioria ainda não recebeu a vacina e a faculdade além de não ter ambientes espaçosos e arejados, sequer disponibiliza álcool em gel.

Outra reclamação é em relação à necessidade de transporte escolar, já que muitos alunos são de 18 cidades vizinhas, que acabam gerando aglomerações em ônibus fechados. “Estão acontecendo aglomerações na entrada, nas salas, nos intervalos, no refeitório e na saída dos acadêmicos”, denuncia um aluno, que pediu para não ser identificado.

Também foi denunciado que acadêmicos contaminados com o vírus tiveram contatos com outros alunos e mesmo assim as aulas não foram suspensas. “A faculdade está ciente do caso e continua obrigando os alunos a irem todos os dias. Inclusive estão lançando faltas e dando atividades avaliativas como forma de repressão”, reclama uma aluna do Curso de Direito.

Os alunos solicitaram providências junto ao Ministério Público de Monte Azul e aguarda retorno. Eles também informam que reclamaram junto à coordenação dos cursos, que não acatou as reivindicações.

A diretora da Favenorte, Mônica Santos Carvalho, declarou à Imprensa que a faculdade segue todas as medidas de prevenção na pandemia, conforme previsão da “Onda Verde”, do programa de flexibilização Minas Consciente. A direção garante que as salas são amplas e foi criada uma comissão para fiscalizar o cumprimento das regras.

O Decreto Municipal, do último dia 07 de julho, prever o funcionamento de escolas em Mato Verde, obrigando uso de máscara e distanciamento de 1,5 metro. Este decreto foi assinado pelo prefeito Oscar Teixeira, que também é proprietário da Favenorte.