Pesquisas cravam 92% dos candidatos vitoriosos na região

De 37 pesquisas, três erraram o prefeito vencedor: Virgem da Lapa, Berizal e Rubelita.

Levantamentos do Jornal Folha Regional apontam que as pesquisas eleitorais acertaram 92% dos candidatos a prefeito eleitos na região. Entre as 13 pesquisas registradas no TSE, divulgadas pela Folha Regional, 12 apontaram os prefeitos vencedores, com ressalvas para as duas pesquisas registradas em Montes Claros, onde ambas indicaram a liderança do vitorioso Guilherme Guimarães (UB), mas com diferença no percentual divulgado. Uma das pesquisas apontou que Guilherme venceria no 1º turno, outra apontou mudança de cenário e poderia ter 2º turno, ao final, o Instituto Veritá acertou em cheio ao apontar a vitória de Guilherme no 1º turno com larga vantagem.

Em Berizal, Rubelita e Virgem da Lapa, os institutos falharam ao não considerar o grande número de eleitores indecisos e que não responderam as pesquisas. Em Berizal, por exemplo, na última semana da campanha eram 15% que não responderam e outros 9% se dizendo indecisos, no entanto, a grande maioria eram eleitores de Talyane (SD) e esconderam isso dos entrevistadores por diversos motivos, como medo de revelar o voto. Com isso, o Instituto cravou, dentro da margem de erro, as intenções de votos do candidato Kinka (42%) e errou feio as intenções em Talyane, que saiu vencedora com 53,2% dos votos, pois a grande maioria dos "votos calados" eram da opositora.

Além de Berizal, também foram registrados percentuais divergentes em Rubelita e Virgem da Lapa, ambas as cidades pelo mesmo motivo: os tais "votos calados" em eleições extremamente acirradas. Em Rubelita, uma média de 19% dos eleitores não responderam as pesquisas e a maioria deles acabaram votando na opositora Meirinha (Republicanos), que venceu com 39,9% dos votos. Já em Virgem da Lapa, eram 26% de eleitores calados, sendo que a maioria pendeu para o opositor Dim (PT), que venceu com 40% dos votos. Resumindo: nas três cidades onde as pesquisas erraram, os eleitores que não responderam votavam na oposição e não queriam revelar.

Confira a lista das pesquisas registradas que foram divulgadas pela Folha Regional e acertaram os candidatos vitoriosos:

Tuquinha – Rio Pardo de Minas – Instituto Veritá

Selminha – São João do Paraíso – Instituto Veritá

Tinda – Pintópolis – Instituto Datanorte

Eduardo Brasileiro – Almenara – Instituto RBitencourt

Silvanei – Porteirinha – Instituto Gerais

Gilson Coleta – Nanuque – Instituto Nexxus Mais

Ricardo – Riacho dos Machados – Instituto Tony Brand

Nilson Faber – Espinosa – Instituto Send

Alex César – Pirapora – Instituto Datatempo

Hugo – Engenheiro Navarro – Instituto Gerais

Guilherme – Montes Claros – Instituto Veritá

Guilherme – Montes Claros – Instituto Gerais (erro no percentual)

Kinka – Berizal – 42% - vencedora Talyane – 53,2% (erro no candidato)

Já nas pesquisas sem registro, feitas para conhecimento interno das campanhas, maioria realizadas pelo Instituto InFoco, também aconteceram dois erros de percentuais, mas foram 22 acertos, muitos com percentuais cravados. Confira a lista abaixo: