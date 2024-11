Prefeitos eleitos se reúnem com deputados

Articulações: Encontro promovido por Arlen Santiago teve a presença de Marcelo Freitas. Todos de olho nas presidências dos consórcios.

Na manhã desta quinta (31/10) aconteceu o “Encontro com Prefeitos” em Montes Claros. O evento, em clima de confraternização, foi promovido pelo deputado estadual Arlen Santiago (AVANTE), reunindo os recém-eleitos e reeleitos de sua base eleitoral na região.

Por vídeo, o vice-governador Mateus Simões parabenizou os eleitos a liderança que o deputado Arlen Santiago exerce no Norte de Minas.

O prefeito eleito em Montes Claros, Guilherme Guimarães, destacou a importância de reunir as lideranças que conduzirão o Norte de Minas nos próximos quatro anos. “A iniciativa do deputado Arlen em reunir os prefeitos eleitos demonstra que não podemos governar sozinhos, precisamos de uma gestão coletiva. Os principais desafios que enfrentamos são de natureza coletiva. Essa integração é fundamental”, disse o montesclarense.

Já a prefeita reeleita de São João do Paraíso, Selminha Morais, ressaltou a responsabilidade, o compromisso e a forma como o Deputado Arlen defende os municípios dele. “Arlen não é um homem de promessas vazias. O que ele fala, ele cumpre. Não é à toa que ele está no seu sétimo mandato, sempre entre os mais votados no nosso estado”, declarou.

Arlen Santiago aproveitou a oportunidade para reforçar a parceria com os prefeitos e discutir ações de trabalho junto aos órgãos de Governo. “Esse encontro é uma oportunidade única de unirmos forças e discutirmos os desafios que enfrentamos juntos. Acredito que, com diálogo e trabalho em equipe, podemos transformar a realidade dos nossos municípios”, afirmou o deputado.

Bastidores – A base do deputado Arlen Santiago na região tem 45 prefeitos, fato que o credencia a articular as eleições de presidentes dos principais consórcios do Norte de Minas, como CISRUN/Samu, CIMAMS e AMAMS.

As eleições serão no início de 2025 e as articulações já estão em andamento, tendo como pilares principais os interesses não apenas de Santiago, mas também do deputado federal Marcelo Freitas, no União Brasil, que também conseguiu fortalecer sua base de prefeitos na região.

Outro que ganhou força no Norte de Minas é o deputado federal Fred Costa (PRD), que apoiou vários prefeitos eleitos e também deve ser ouvido nas articulações para as presidências dos consórcios. O detalhe é que Fred Costa e Arlen Santiago são parceiros e falam a mesma língua. Ou seja: o prefeito que quiser ser presidente de algum consórcio terá que estar na base de Arlen Santiago e Marcelo Freitas. Tem que agradar os dois, caso contrário, fica de fora da briga.