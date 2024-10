Depois de 5 anos, homem que estuprou enteadas é preso

À época dos crimes, crianças tinham 10, 12 e 14 anos.

Por meio de mandado de prisão preventiva, a Polícia Civil prendeu um homem de 35 anos acusado de estupros de vulneráveis. A prisão aconteceu em uma localidade rural na divisa dos municípios de Pedra Azul e Jequitinhonha. O mandado de prisão foi expedido pelo Juízo da comarca de Medina desde o ano de 2019.

O homem teria abusado sexualmente de três enteadas, que à época estavam com 10, 12 e 14 anos. De acordo com as investigações, a filha do autor, de apenas 8 anos, teria presenciado alguns dos abusos.

No mesmo ano dos crimes (2019), a mãe das vítimas descobriu os abusos e saiu de casa com as filhas. O estuprador havia convivido com as enteadas por mais de 10 anos.

O inquérito da Polícia Civil apurou os fatos, culminando no indiciamento do autor, o qual, desde então, não foi mais localizado, tendo sido decretada a sua prisão preventiva pela Justiça.

Depois de 5 anos foragido, surgiram informações que apontavam o paradeiro do investigado, com isso, uma equipe de investigadores se dirigiu até à localidade informada, já na divisa dos municípios de Pedra Azul e Jequitinhonha, onde logrou êxito na sua localização e prisão. Ele estava com a posse de uma espingarda calibre 36.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Pedra Azul, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e formalizado o cumprimento do mandado de prisão. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.