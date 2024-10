Pesquisa aponta Kinka com 58% dos votos válidos em Berizal

Candidato do MDB aparece com vantagem em pesquisa registrada no TSE

O Instituto Tony Brand fez uma pesquisa registrada no TSE com número MG-09612/2024, com 400 questionários, que aponta a liderança do candidato Kinka (MDB) com 58% dos votos válidos no município, enquanto que a adversária Talyane (SD), da oposição, aparece com 42% das intenções de votos válidos.

No cenário geral, quando o gráfico inclui os votos brancos, nulos, indecisos e eleitores que não responderam a pesquisa, o candidato Kinka, da situação, aparece com 42% das intenções de votos e Talyane com 30%, enquanto que 15% dos eleitores não responderam a pesquisa, 9% se dizem indecisos e 4% dizem que vão votar em branco/nulo.





Registro – A pesquisa foi registrada no TSE com o nº MG-09612/2024. Margem de erro 4,67%. Intervalo de confiança 95%. Contratada pelo Jornal Folha Regional.