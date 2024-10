Operação prende 23 traficantes

Diluvium contou com 80 policiais. Alvos tinham ligações com o Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital.

Nesta quarta (16/10), a Polícia Civil em conjunto com a Polícia Penal deflagrou a Operação Diluvium, que visou desarticular o tráfico de drogas e organizações criminosas nas cidades de Medina e Itaobim. O principal foco da Diluvium foi o cumprimento de 26 mandados de prisões preventivas e 13 mandados de buscas e apreensões, todos em desfavor de pessoas apontadas como lideranças do tráfico e de organizações criminosas vinculadas ao Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital.

Os criminosos investigados se dividem em organizações nomeadas como BBR (Bairro Beira Rio) e a PCBR (Primeiro Comando Beira Rio), com atuações em Medina e cidades vizinhas.

Para identificar os “cabeças do tráfico” foram feitas trocas de informações entre as Agências de Inteligência dos órgãos de Segurança Pública, até que conseguiram angariar mensagens trocadas entre integrantes das organizações criminosas da região de Medina, que se encontravam presos, o que foi repassado à Inteligência do 15º Departamento de Polícia Civil.

As mensagens foram trabalhadas, interpretadas e comunicadas, através de um extenso Relatório Técnico, ao longo de vários meses pelos investigadores da Agência de Inteligência do 15º Departamento de Polícia Civil, tendo em vista a complexidade das informações, com várias gírias, códigos e codinomes.

Com os levantamentos, o delegado Danilo Fernandes, responsável pela Delegacia de Medina, realizou as diligências de campo para confirmar e atualizar as informações constantes no Relatório, bem como representou judicialmente pelos mandados, os quais foram deferidos em sua integralidade.

Devido ao grande número de mandados judiciais a serem cumpridos e a periculosidade dos alvos, foi realizado contato com a Chefia da Polícia Civil, a qual disponibilizou para a Operação Diluvium equipes da CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais), COC (Coordenadoria de Operações com Cães) e a CAT (Coordenadoria Aerotática). Toda esta articulação contou com o auxílio do Delegado Regional de Pedra Azul, Thiago de Carvalho e do Chefe do 15º Departamento de Polícia Civil, Amaury Tenório.

Foram presos 9 indivíduos que se encontravam em liberdade, os quais foram encaminhados ao Presídio em Itaobim, bem como formalizado o cumprimento de outros 14 mandados de prisão de indivíduos que já se encontravam presos por outros crimes, totalizando 23 presos.