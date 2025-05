Autor de homicídio é preso

Suspeitos queriam roubar a vítima.

Compareceu ao Quartel PM de Rio Pardo de Minas o solicitante relatando que ao chegar na casa de seu cunhado vítima E.J.P, encontrou este amarrado pés e mãos e sem sinais vitais e aparentemente com rigidez cadavérica.

A equipe policial militar de Rio Pardo compareceu ao local indicado e deparou com a vítima deitada de lado confirmando a versão do solicitante.

Perícia foi acionada e compareceu ao local, realizando os trabalhos de praxe, recolhendo uma faca de madeira, várias bitucas de cigarro e uma lata de cerveja vazia.

Também compareceu ao local as Guarnições da Supervisão, CPU, PR de Taiobeiras e RV, que colheram as informações e iniciaram as buscas aos autores do fato.

Após várias diligências as equipes receberam informações que os autores do crime estariam na saída de Taiobeiras com a finalidade de fugir sentido a São João do Paraíso, sendo os autores abordados e presos, o quais confessaram o crime, ambos relataram que sob efeito de drogas, exigiram dinheiro da vítima e que este negou, momento que com um travesseiro asfixiaram a vítima com um travesseiro e evadiram do local.

Autores foram informados de seus direitos constitucionais e levados ao hospital de Taiobeiras sem apresentarem ferimentos, em seguida a sede da 2 Cia PM Ind para lavratura do Reds e posteriormente foram encaminhados a Depol.