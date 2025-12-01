Carreta com especialistas em Taiobeiras atende 50 pessoas por dia
|Programa do Governo Federal ficará 30 dias em Taiobeiras visando diagnósticos de câncer.
O
Governo Federal está executando o Programa “Agora tem Especialistas”, que consiste
em 28 carretas equipadas com aparelhos para diagnósticos do câncer de mama e
colo de útero, além de equipes especializadas para atender pacientes do SUS. Uma
dessas carretas está em Taiobeiras e os atendimentos foram iniciados na manhã
desta segunda (01/12), com previsão de ficar 30 dias na cidade. “O
foco é a prevenção e diagnóstico de câncer, para isso disponibilizamos mamografia,
ultrassonografia mamária bilateral, punção de mama por agulha grossa, biópsia/exérese
de nódulo de mama e exame anatomopatológico de mama”, explicou Raelma
Paz, assessora do programa. “Já os procedimentos para rastreamento de
câncer de colo do útero, contamos com colposcopia, biópsias e exames anatomopatológicos,
além de procedimentos terapêuticos. E para a saúde ginecológica de modo geral,
as mulheres têm à disposição ultrassonografia transvaginal e pélvica”,
completou Raelma.
A
carreta conta com ambiente climatizado, sala de espera externa em tenda, bebedouro,
central de material esterilizado, salas de acolhimento e pré-exame, além
de capacidade para pequenos procedimentos ambulatoriais.
Segundo
Raelma, a equipe de 10 pessoas presentes na carreta tem capacidade de atender
50 pessoas diariamente, podendo chegar à 60. “Tudo é muito prático. A
determinação do presidente Lula é acelerar o diagnóstico e encaminhar para
tratamento, reduzindo o tempo de esperar, o que aumenta as chances de cura”,
disse a assessora Raelma.
Até
o final de 2026, o Governo Federal prevê o total de 150 carretas circulando por
todo o Brasil.
Mais e só pra região de Taiobeiras sou da cidade de águas vermelhas estou com pedido da mamografiaResponderExcluir