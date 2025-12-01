Carreta com especialistas em Taiobeiras atende 50 pessoas por dia

Programa do Governo Federal ficará 30 dias em Taiobeiras visando diagnósticos de câncer.

O Governo Federal está executando o Programa “Agora tem Especialistas”, que consiste em 28 carretas equipadas com aparelhos para diagnósticos do câncer de mama e colo de útero, além de equipes especializadas para atender pacientes do SUS. Uma dessas carretas está em Taiobeiras e os atendimentos foram iniciados na manhã desta segunda (01/12), com previsão de ficar 30 dias na cidade. “O foco é a prevenção e diagnóstico de câncer, para isso disponibilizamos mamografia, ultrassonografia mamária bilateral, punção de mama por agulha grossa, biópsia/exérese de nódulo de mama e exame anatomopatológico de mama”, explicou Raelma Paz, assessora do programa. “Já os procedimentos para rastreamento de câncer de colo do útero, contamos com colposcopia, biópsias e exames anatomopatológicos, além de procedimentos terapêuticos. E para a saúde ginecológica de modo geral, as mulheres têm à disposição ultrassonografia transvaginal e pélvica”, completou Raelma.

A carreta conta com ambiente climatizado, sala de espera externa em tenda, bebedouro, central de material esterilizado, salas de acolhimento e pré-exame, além de capacidade para pequenos procedimentos ambulatoriais.

Segundo Raelma, a equipe de 10 pessoas presentes na carreta tem capacidade de atender 50 pessoas diariamente, podendo chegar à 60. “Tudo é muito prático. A determinação do presidente Lula é acelerar o diagnóstico e encaminhar para tratamento, reduzindo o tempo de esperar, o que aumenta as chances de cura”, disse a assessora Raelma.

Até o final de 2026, o Governo Federal prevê o total de 150 carretas circulando por todo o Brasil.