Bombeiros resgatam animal em situação de risco

Égua estava com patas amarradas e ficou ilhada com as fortes chuvas na madrugada.

Na manhã desta quinta (27/11), os Bombeiros de Salinas foram acionados para atender uma ocorrência de salvamento de animal em situação de risco, na Rua Usina, região central da cidade de Salinas.

No local, tratava-se de uma égua que, com as patas amarradas, havia adentrado o leito do rio. Devido às fortes chuvas registradas durante a madrugada, o nível da água subiu rapidamente, impedindo que o animal retornasse à margem por conta própria, ficando preso e em perigo iminente.

A equipe de Bombeiros realizou a intervenção utilizando técnicas apropriadas e equipamentos específicos de salvamento, garantindo total segurança tanto para o animal quanto para os militares envolvidos. Após cerca de duas horas de trabalho, a égua foi retirada do local sem ferimentos aparentes.

Após o resgate, o animal foi entregue ao seu proprietário.