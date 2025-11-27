Bombeiros resgatam animal em situação de risco
|Égua estava com patas amarradas e ficou ilhada com as fortes chuvas na madrugada.
Na
manhã desta quinta (27/11), os Bombeiros de Salinas foram acionados para
atender uma ocorrência de salvamento de animal em situação de risco, na Rua
Usina, região central da cidade de Salinas.
No
local, tratava-se de uma égua que, com as patas amarradas, havia adentrado o
leito do rio. Devido às fortes chuvas registradas durante a madrugada, o nível
da água subiu rapidamente, impedindo que o animal retornasse à margem por conta
própria, ficando preso e em perigo iminente.
A
equipe de Bombeiros realizou a intervenção utilizando técnicas apropriadas e
equipamentos específicos de salvamento, garantindo total segurança tanto para o
animal quanto para os militares envolvidos. Após cerca de duas horas de
trabalho, a égua foi retirada do local sem ferimentos aparentes.
Após
o resgate, o animal foi entregue ao seu proprietário.
E a punição ao proprietário por deixar animal com as patas amarradas e solto na cidade?ResponderExcluir