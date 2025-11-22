PM de Taiobeiras age rápido e prende assaltantes de supermercado

Três bandidos estão envolvidos no assalto; dois foram presos, sendo que um deles foi baleado.

A Polícia Militar de Taiobeiras agiu rápido para apurar um assalto ocorrido em um supermercado na Avenida do Contorno, esquina com a Avenida São João, no qual as imagens das câmeras de segurança mostram um bandido de revólver em punho tomando todo o dinheiro do caixa.

Ao evadir do estabelecimento em direção à moto, o bandido disparou dois tiros para o alto com o intuito de dispersar os populares que presenciaram o assalto.

A fuga foi pela Rua Ipanema, sentido ao bairro Newton Júnior.

A vítima relatou aos policiais que o bandido tinha tatuagem no pescoço. Com todas as informações apuradas, os policiais concluíram que a dupla de assaltantes seria cunhados, e as guarnições iniciaram as buscas pela cidade.

Em abordagem na casa do assaltante piloto da moto, os policiais escutaram diversas informações desconexas.

Com todas as suspeitas confirmadas, os policiais abordaram a casa do assaltante, que estava escondido em um local de difícil acesso, sendo necessário o uso de spray de pimenta. Encurralado, o assaltante desceu do telhado e deparou com um policial na escada do prédio, ocasião em que desobedeceu a ordem de se deitar, pulando de uma altura de 10 metros em direção ao quintal vizinho, se escondendo em uma oficina de tratores, onde foi cercado novamente.

Sem querer se entregar, o bandido de posse de um canivete partiu em direção a um dos policiais, que se viu obrigado a disparar na perna direita do meliante. Logo após, os próprios policiais utilizaram torniquete para conter o sangramento e conduzi-lo ao pronto socorro.

Posteriormente, os militares apuraram que os bandidos utilizaram uma Moto Honda Bros, cor vermelha, que seria de um terceiro e que o valor roubado seria dividido entre os três meliantes.

Na casa do terceiro bandido, os policiais encontraram a moto e as roupas de uma empreiteira que foram usadas pelo assaltante. Ao consultar o sistema, foi descoberto que a moto era clonada, com origem de Conselheiro Lafaiete/MG.

O assaltante tinha um mandado de prisão em aberto. O terceiro envolvido não foi localizado ainda.