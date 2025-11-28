Trio que matou homem em emboscada é indiciado

Delegada disse que o crime é relacionado ao tráfico e que o mandante está preso em Salinas.

A Polícia Civil concluiu nesta sexta (28/11) o inquérito que apurou a morte de um homem de 28 anos, ocorrida no dia 27 de outubro após ser atraído para uma emboscada na cidade de Mato Verde.

Uma mulher de 23 anos e dois homens, de 18 e 26, foram indiciados pelo crime de homicídio, qualificado por emboscada, meio que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil. Os três suspeitos foram presos durante as investigações e permanecem no sistema prisional.

O crime foi uma ação premeditada. No dia dos fatos, a vítima teria saído pela manhã da cidade de Espinosa, com destino a Mato Verde, a fim de vender um celular que havia negociado com uma mulher (a suspeita de 23 anos). Depois disso, o jovem não entrou mais em contato com a família.

Durante a noite, o corpo dele foi encontrado por um tratorista, às margens da MGC-122, em Capitão Enéas, distante 157 quilômetros de Mato Verde, com marcas de disparos de arma de fogo. O corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal em Montes Claros e identificado posteriormente, por meio dos registros de desaparecimento.

Horas após o crime, a polícia recebeu denúncia sobre um carro com marcas de sangue, abandonado no bairro Santo Antônio, em Montes Claros. Por meio de levantamentos, foi possível identificar que o veículo era da vítima.

As câmeras do Olho Vivo flagraram o carro sendo conduzido por um homem, que abandonou o veículo e seguiu de transporte por aplicativo até um imóvel. O serviço de inteligência da PC identificou que o suspeito de abandonar o automóvel seria o jovem de 18 anos, localizado e preso no dia seguinte ao crime (28/10), na cidade de Goianésia, interior goiano, com o apoio da Polícia Civil de Goiás.

Aos policiais, ele confessou o crime, dizendo que não conhecia a vítima e que saiu de Goiás apenas para executar a ação, como forma de quitar uma dívida de R$ 3,5 mil com o mandante.

Ainda segundo apurado, o homem de 26 anos, apontado como mandante, e a mulher de 23, tinham vínculo próximo e chegaram a morar juntos em Goiás. Eles fugiram após o crime, mas foram localizados em Itacaré, na Bahia, no dia 23 deste mês, com apoio da Polícia Civil daquele estado.

De acordo com a delegada responsável pela investigação, Franciele Drummond, o caso está diretamente ligado ao tráfico de drogas. “A vítima tinha débitos com traficantes e também com agiotas. A mãe chegou a relatar que já havia pagado valores relacionados ao envolvimento do filho com drogas”, contou a delegada.

A investigação revelou ainda que o grupo tinha como alvo principal um traficante que devia ao mandante e que está preso em Salinas por tráfico. “O executor veio de Goiás exclusivamente para cometer o homicídio. Ele não conhecia a vítima. O crime foi encomendado como pagamento de uma dívida que o investigado tinha com o mandante”, afirmou a delegada.

O inquérito foi encaminhado à Justiça.