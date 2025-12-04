Colisão entre caminhão e carro deixa três mortos na BR-251

Vítimas morreram no local e caminhão com madeira seguia para Ninheira.

Na manhã desta quinta (04/12), por volta das 06h45, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atendimento de um grave acidente envolvendo um caminhão carregado com madeira, ocorrido nas proximidades do km 456 da BR-251, próximo à entrada de Catuni.

No local, a equipe de bombeiros deparou com ambos veículos em ribanceira fora da pista de rolamento.

No veículo de passeio, placa de São Paulo (capital) haviam três vítimas, uma do sexo masculino (motorista) e duas do sexo feminino, todas em óbito constatado pelo SAMU.

O motorista da carreta que seguia de Mato Grosso para Ninheira-MG não apresentava ferimentos, estando consciente e orientado no local.

Equipes de Bombeiros e PRF encontram-se no local aguardando perícia para liberação do corpo e retirada das ferragens. O trânsito segue normal até o momento.