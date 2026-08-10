Polícia Civil investiga tragédia causada por traficantes em Salinas

Veículo com 137 quilos de maconha fugia da PRF e bateu na BR-251; sete pessoas morreram.

A Polícia Civil está investigando o acidente que deixou sete pessoas mortas e uma gravemente ferida no km 304 da BR-251, em Salinas, na tarde de sábado (08/08). A colisão frontal envolveu um Fiat Cronos (branco) e um GM Astra (preto), com 4 pessoas em cada veículo, sendo que todas ficaram presas às ferragens, cinco morreram no local do acidente e três foram resgatadas com vida e levadas ao hospital, mas duas não resistiram e morreram durante os procedimentos médicos. Uma mulher continua em estado grave.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o veículo Fiat Cronos, com placas de Aracati, no Ceará, estava carregado com 137 quilos de maconha, por isso, o motorista identificado como Pedro Yan Linhares Gutierrez, de 24 anos, que não tinha habilitação. Ele desobedeceu a uma ordem de parada no km 314 e fugiu em alta velocidade. Durante o trajeto, ele teria realizado manobras perigosas e invadido a contramão em uma curva para ultrapassar quatro veículos, provocando a colisão frontal com o Astra, que seguia no sentido contrário.

Colisão frontal foi durante a tentativa de ultrapassagem de quatro veículos.

Após a tragédia, a PRF descobriu que o motorista Pedro Yan tinha passagens por tráfico de drogas e usava tornozeleira eletrônica. O corpo dele foi enterrado provisoriamente em Taiobeiras, pois o IML da cidade não possui refrigeração.

Os outros ocupantes do carro com a droga eram: Ramon Silvério Nogueira, de 19; e duas mulheres, uma de 20 anos que sobreviveu e permanece internada intubada em estado grave, com traumatismo cranioencefálico e múltiplas fraturas; e a influenciadora digital Alana Alves da Silva, de 28 anos, da cidade de Fortaleza, conhecida por "Vampira 085", que morreu no local.

Alana era conhecida como "Vampira 085" no Instagram.

No veículo Astra estavam quatro homens, todos morreram no local. Eles eram da cidade de Ruy Barbosa, na Bahia: Argemiro Machado da Silva, de 79 anos; Valmir Machado da Silva, de 76; Alcides Silva Santos, de 77; e Gilmar Bispo dos Santos, de 46.

Vítimas do carro preto eram da cidade de Ruy Barbosa, na Bahia.

Os sete corpos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal de Taiobeiras e foi instaurado um inquérito para apurar o caso.

A ocorrência – A PRF relatou que a ocorrência começou depois que o motorista do carro branco desobedeceu a uma ordem de parada e fugiu em alta velocidade, iniciando uma perseguição por cerca de 10 quilômetros pela BR-251. A fuga terminou em uma ultrapassagem em curva que provocou a colisão frontal.