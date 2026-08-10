Polícia Civil investiga tragédia causada por traficantes em Salinas
|Veículo com 137 quilos de maconha fugia da PRF e bateu na BR-251; sete pessoas morreram.
A Polícia
Civil está investigando o acidente que deixou sete pessoas mortas e uma
gravemente ferida no km 304 da BR-251, em Salinas, na tarde de sábado (08/08). A
colisão frontal envolveu um Fiat Cronos (branco) e um GM Astra (preto), com 4
pessoas em cada veículo, sendo que todas ficaram presas às ferragens, cinco morreram
no local do acidente e três foram resgatadas com vida e levadas ao hospital,
mas duas não resistiram e morreram durante os procedimentos médicos. Uma mulher
continua em estado grave.
A Polícia
Rodoviária Federal informou que o veículo Fiat Cronos, com placas de Aracati,
no Ceará, estava carregado com 137 quilos de maconha, por isso, o motorista identificado
como Pedro Yan Linhares Gutierrez, de 24 anos, que não tinha habilitação. Ele desobedeceu
a uma ordem de parada no km 314 e fugiu em alta velocidade. Durante o trajeto,
ele teria realizado manobras perigosas e invadido a contramão em uma curva para
ultrapassar quatro veículos, provocando a colisão frontal com o Astra, que
seguia no sentido contrário.
|Colisão frontal foi durante a tentativa de ultrapassagem de quatro veículos.
Após
a tragédia, a PRF descobriu que o motorista Pedro Yan tinha passagens por
tráfico de drogas e usava tornozeleira eletrônica. O corpo dele foi
enterrado provisoriamente em Taiobeiras, pois o IML da cidade não possui
refrigeração.
Os outros ocupantes do carro com a droga eram: Ramon Silvério Nogueira, de 19; e duas mulheres, uma de 20 anos que sobreviveu e permanece internada intubada em estado grave, com traumatismo cranioencefálico e múltiplas fraturas; e a influenciadora digital Alana Alves da Silva, de 28 anos, da cidade de Fortaleza, conhecida por "Vampira 085", que morreu no local.
|Alana era conhecida como "Vampira 085" no Instagram.
No
veículo Astra estavam quatro homens, todos morreram no local. Eles eram da
cidade de Ruy Barbosa, na Bahia: Argemiro Machado da Silva, de 79 anos; Valmir
Machado da Silva, de 76; Alcides Silva Santos, de 77; e Gilmar Bispo dos
Santos, de 46.
|Vítimas do carro preto eram da cidade de Ruy Barbosa, na Bahia.
Os sete
corpos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal de Taiobeiras e foi instaurado
um inquérito para apurar o caso.
A ocorrência – A PRF relatou que a ocorrência
começou depois que o motorista do carro branco desobedeceu a uma ordem de
parada e fugiu em alta velocidade, iniciando uma perseguição por cerca de 10
quilômetros pela BR-251. A fuga terminou em uma ultrapassagem em curva que
provocou a colisão frontal.
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