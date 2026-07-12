Ônibus é destruído por incêndio em Salinas

Ainda não se sabe o que causou as chamas.

Na madrugada deste domingo (12/07), por volta das 3h30, aconteceu um incêndio em um ônibus de transporte interestadual na BR-251, nas proximidades do km 290, em Salinas. O veículo, pertencente à empresa Expresso BM Ltda., seguia no sentido São Paulo–Bahia e transportava 41 passageiros. Todos conseguiram deixar o ônibus em segurança antes da propagação das chamas, não havendo registro de vítimas.

Quando a equipe dos Bombeiros de Salinas chegou ao local, o incêndio já havia consumido completamente o veículo. Os bombeiros realizaram o combate aos focos remanescentes e as ações de rescaldo, eliminando os riscos existentes na área.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve presente no local, adotando as providências relativas à ocorrência e ao controle do tráfego.

As causas do incêndio não foram divulgadas e deverão ser apuradas pelos órgãos competentes.