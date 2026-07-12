Colisões entre três veículos causam incêndio e morte na Serra de Francisco Sá

Acidente deixou a rodovia interditada durante todo o domingo.

A BR-251 ficou interditada neste domingo (12/07) devido a uma terrível colisão entre três veículos, sendo duas carretas e um caminhão. O acidente aconteceu na parte da manhã, por volta das 08 horas, no km 474d da BR-251, em localidade conhecida como Serra de Francisco Sá.

Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um motorista morreu e outra pessoa ficou ferida.

Segundo os bombeiros, a vítima fatal conduzia o caminhão e morreu carbonizada, ficando presa às ferragens.

As circunstâncias da colisão serão apuradas.