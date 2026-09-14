Inscrições para antena digital gratuita são reabertas

Famílias carentes de 11 cidades da região podem pedir o equipamento.

O Governo Federal reabriu as inscrições para famílias do CadÚnico em 11 cidades da região se inscreveram no Programa Brasil Antenado, que oferece gratuitamente antena digital, inclusive com instalação, para pessoas que não tem acesso à televisão aberta.

Com isso, famílias dos municípios de Águas Vermelhas, Cachoeira de Pajeú, Grão Mogol, Indaiabira, Medina, Ninheira, Padre Carvalho, Riacho dos Machados, Santa Cruz de Salinas, Serranópolis de Minas e Vargem Grande do Rio Pardo podem solicitar a instalação da antena em suas residências, sem cobrança de mensalidade.

A antena permite o acesso a 100 canais gratuitos. O equipamento também pode ser usado em televisores antigos. As famílias que atendem aos critérios podem solicitar a antena pelo site do Brasil Antenado ou pelo telefone e WhatsApp 0800 729 2404.