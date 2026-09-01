Obras nas BR’s 251 e 116 serão suspensas entre os dias 4 e 8 de setembro

Intensão é evitar “pare e siga” devido a previsão de tráfego intenso no feriadão.

A Ecovias das Gerais vai suspender as intervenções que exigem o sistema “pare e siga” nas rodovias 251 e 116 entre os dias 4 e 8 de setembro. A alteração no cronograma de trabalho se dá devido ao feriado de 7 de setembro, que deve aumentar o movimento das estradas.

Seguindo o Plano de 100 dias, que visa a recuperação de pontos críticos, a concessionária tem trabalhado na recuperação de pavimento, instalação de dispositivos de segurança e intervenções de conservação como roçada, poda de árvores e pintura de guarda-corpos das pontes. Nos dias 4 a 8, no entanto, nenhuma atividade que exige o sistema pare e siga será realizada.

Mesmo sem a presença das equipes de trabalho no trecho, no entanto, é importante que os motoristas mantenham a atenção e responsabilidade ao volante. "Feriados costumam registrar um aumento significativo de fluxo e, consequentemente, aumenta-se o risco de acidentes. A orientação aos motoristas continua a mesma: respeite a velocidade da pista, a sinalização, não ultrapasse em locais proibidos e jamais dirija após ingerir bebidas", destaca Gilson Rocha, especialista em Segurança Viária da Ecovias das Gerais.

A Ecovias está preparando a rodovia para o início da operação plena em novembro, com monitoramento de pista, socorro médico e mecânico e suporte 24h. Até lá, caso o usuário precise de socorro ou suporte, deve contatar a Polícia Rodoviária Federal, pelo 191, e o SAMU, pelo 192.