Obras nas BR’s 251 e 116 serão suspensas entre os dias 4 e 8 de setembro
|Intensão é evitar “pare e siga” devido a previsão de tráfego intenso no feriadão.
A
Ecovias das Gerais vai suspender as intervenções que exigem o sistema “pare e
siga” nas rodovias 251 e 116 entre os dias 4 e 8 de setembro. A alteração no
cronograma de trabalho se dá devido ao feriado de 7 de setembro, que deve
aumentar o movimento das estradas.
Seguindo
o Plano de 100 dias, que visa a recuperação de pontos críticos, a
concessionária tem trabalhado na recuperação de pavimento, instalação de
dispositivos de segurança e intervenções de conservação como roçada, poda de
árvores e pintura de guarda-corpos das pontes. Nos dias 4 a 8, no entanto,
nenhuma atividade que exige o sistema pare e siga será realizada.
Mesmo
sem a presença das equipes de trabalho no trecho, no entanto, é importante que
os motoristas mantenham a atenção e responsabilidade ao volante. "Feriados
costumam registrar um aumento significativo de fluxo e, consequentemente,
aumenta-se o risco de acidentes. A orientação aos motoristas continua a mesma:
respeite a velocidade da pista, a sinalização, não ultrapasse em locais
proibidos e jamais dirija após ingerir bebidas", destaca Gilson
Rocha, especialista em Segurança Viária da Ecovias das Gerais.
A
Ecovias está preparando a rodovia para o início da operação plena em novembro,
com monitoramento de pista, socorro médico e mecânico e suporte 24h. Até lá,
caso o usuário precise de socorro ou suporte, deve contatar a Polícia
Rodoviária Federal, pelo 191, e o SAMU, pelo 192.
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