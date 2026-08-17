Pai e filha de 3 anos são atropelados e morrem à caminho da escola

Outro filho de 9 anos ficou gravemente ferido e foi encaminhado de helicóptero para Montes Claros, mas não resistiu e morreu quando a aeronave pousou no campo da Unimontes.

Na manhã desta segunda-feira (17/08) aconteceu outra tragédia à caminho da escola… O pai Antônio Barros, de 54 anos e a filha Maria Vitória, de três anos, morreram após serem atingidos por um carro. Outro filho do homem, Benjamim, de nove anos, também foi atingido e ficou gravemente ferido.

Quando a equipe médica do SAMU chegou ao local, a menina apresentava múltiplas fraturas e já estava sem vida. Os profissionais também avaliaram o pai das crianças, cujo óbito foi constatado no local.

O outro filho foi encontrado em estado grave, apresentando fratura exposta no fêmur e ferimento na cabeça. Devido à gravidade dos ferimentos, a criança precisou ser intubada e foi encaminhada de helicóptero para o Hospital das Clínicas, em Montes Claros, mas quando a aeronave pousou no campo da Unimontes, o menino entrou em parada cardiorrespiratória e morreu.

O pai estava levando os dois filhos para a escola da comunidade Catuni, zona rural de Francisco Sá.

O motorista do carro, de 46 anos, cuja testemunhas acusam de embriaguez, também recebeu atendimento do SAMU. Ele apresentava dor na região do tórax e foi encaminhado para o hospital de Francisco Sá.

As circunstâncias do acidente ainda não foi oficialmente divulgadas e as autoridades, até então, não confirmaram a embriagues do motorista. O fato é que ele teria tentando dar partida no veículo em uma rua de forte declive.