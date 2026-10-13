PM prende dois com grande quantidade de drogas

Operação encontrou as drogas enterradas em barris numa mata de Nova Aurora.

Na manhã desta terça (13/10), durante patrulhamento no povoado de Nova Aurora, zona rural de Rio Pardo de Minas, as guarnições da Polícia Militar, com informações anônimas, abordaram dois indivíduos já conhecidos no meio policial, identificados como Moisés e Daniel.

Um policial à paisana monitorou os suspeitos, que ao retornarem do esconderijo das drogas, foram abordados. Logo após, os militares realizaram diligências em uma área erma, em meio à vegetação densa, onde foram localizados dois tonéis contendo grande quantidade de substâncias entorpecentes, entre elas maconha e cocaína.

Na sequência, durante diligências na residência de um dos abordados, identificado como Moisés, os militares localizaram um revólver calibre .38, acompanhado de seis munições intactas.

Os dois indivíduos foram presos em flagrante, encaminhados para corpo de delito e logo após levados para a Delegacia Regional de Taiobeiras.

Conforme Tenente Paulo Miranda, um dos traficantes presos é faccionado do PCC e a droga é oriunda de São Paulo. “Eles já assumiram que são donos da droga”, informou o Tenente.

Foram encontrados na mata: 13 barras maconha, 16 barras de pasta base cocaína, 01 barra de crack, 8.210 papelotes de cocaína, 960 comprimidos de ecstasy, 01 porção de maconha, 01 porção cocaína, 03 balanças precisão, 05 sacos de insumos para misturar à droga pura e 01carregador alongado calibre .380.