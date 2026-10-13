Homem é preso por molestar criança de 5 anos

Autor tem 22 anos e era padrasto da menina.

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 22 anos, que é investigado por estupro de vulnerável contra uma criança de 5 anos. O suspeito mantinha um relacionamento com a mãe da vítima e exercia a função de padrasto.

O crime ocorreu em setembro deste ano, na zona rural de Santo Antônio do Retiro. Durante uma visita ao pai, a criança relatou o ocorrido. Diante da situação, o familiar procurou o Conselho Tutelar, que acionou a polícia.

No decorrer das investigações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, medida deferida pela Justiça.

Após a expedição do mandado, os policiais realizaram buscas para localizar o investigado, que acabou se apresentando espontaneamente na Delegacia de Rio Pardo de Minas, onde a ordem judicial foi cumprida.

Após os procedimentos, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para o esclarecimento dos fatos.