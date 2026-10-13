Homem é preso por molestar criança de 5 anos
|Autor tem 22 anos e era padrasto da menina.
A
Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 22
anos, que é investigado por estupro de vulnerável contra uma criança de 5 anos.
O suspeito mantinha um relacionamento com a mãe da vítima e exercia a função de
padrasto.
O
crime ocorreu em setembro deste ano, na zona rural de Santo Antônio do Retiro.
Durante uma visita ao pai, a criança relatou o ocorrido. Diante da situação, o
familiar procurou o Conselho Tutelar, que acionou a polícia.
No
decorrer das investigações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva
do suspeito, medida deferida pela Justiça.
Após
a expedição do mandado, os policiais realizaram buscas para localizar o
investigado, que acabou se apresentando espontaneamente na Delegacia de Rio
Pardo de Minas, onde a ordem judicial foi cumprida.
Após
os procedimentos, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece
à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para o esclarecimento dos
fatos.
Comentários
Postar um comentário