Caminhonete capota com crianças na carroceria

Seis vítimas foram socorridas pela Brigada Municipal e Samu.

Neste domingo (08/11) aconteceu um capotamento na estrada que liga a cidade de Rio Pardo de Minas ao Distrito de Serra Nova. Segundo informações da Brigada Municipal, seis pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças, que estava na carroceria de uma caminhonete, juntamente com outras duas mulheres. Outras duas pessoas – um homem e uma mulher – estavam na cabine e também ficaram feridos no interior do veículo.

O veículo Fiat Strada seguia sentido Serra Nova quando capotou na estrada vicinal. Todas as seis vítimas receberam os primeiros atendimentos no local do acidente, posteriormente, foram encaminhadas ao hospital de Rio Pardo de Minas por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.

O Samu informou à Folha Regional que uma mulher de 33 anos apresentava dores generalizadas e teve o quadro de saúde agravado, por isso foi preciso transferi-la para o Hospital Santo Antônio, em Taiobeiras.