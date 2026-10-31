Traficantes são presos após abordagem em rodovia

Droga estava sendo transportada de Taiobeiras para Rio Pardo de Minas.

Na noite desta sexta (30/10) a guarnição do Tático Móvel foi acionada pelo COPOM para averiguar uma denúncia anônima referente a um veículo Fiat Palio, de cor prata, que estaria transportando drogas no sentido ao município de Rio Pardo de Minas.

A equipe policial agiu rápido e conseguiu alcançar e abordar o automóvel a aproximadamente 15 km do município de Taiobeiras. Durante a busca veicular, os policiais localizaram no porta-malas do carro 07 (sete) barras de maconha.

Com mais diligências, a guarnição identificou o indivíduo responsável pela venda do entorpecente. Em sua posse, foram localizadas mais porções de drogas em sua residência e veículo, além de materiais empregados na prática do tráfico.

Os autores receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido: 07 Barras de Maconha, 08 porções de Maconha, 01 Barra de pasta base de cocaína, 09 porções de cocaína, 07 Pedras de Crack, 01 munição de cal .40, 163 Reais em espécie, 04 Celulares, 01 Balança de precisão e 02 veículos apreendidos.