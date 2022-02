Lula e Bolsonaro polarizam disputa presidencial em Minas

Policiais do Pelotão de São João do Paraíso que efetuaram a operação No final da tarde de sexta (18/02) a Polícia Militar realizou uma operação em Ninheira por meio de determinação judicial da Comarca de São João do Paraíso. Antes da abordagem, os policiais realizaram monitoramento do suspeito, que estava portando armas de fogo irregulares. A operação foi comandada por Tenente Anderson, que encontrou quatro armas ao efetuar as buscas na residência, onde também funciona um bar. Dois revólveres calibres 38 foram encontrados pelo Sargento Antônio Oliveira em cima de um guarda-roupa, um estava com cinco munições e outro com três. Já o Soldado Rayder encontrou outro revólver calibre 38, sem munições, dentro de um armário. Em outro armário, Soldado Antunes encontrou outra arma, calibre 22, com quatro munições. Umas das armas está com a numeração raspada. Os militares também encontraram R$ 4.515,00 em dinheiro, que ficou sob responsabilidade do sobrinho do autor. Segundo o boletim de