Carreta bate em ponte e pega fogo

Fratricídio ocorreu em Taiobeiras no último dia 11 de novembro. Vítima Alexandro (foto) morreu no hospital A Polícia Civil de Taiobeiras já concluiu o inquérito instaurado para investigar o assassinato de Alexandro Rocha Mendes, de 45 anos, decorrente de uma discussão doméstica com seu irmão de 48 anos, quando eles entraram em luta corporal e Alexandro acabou sendo esfaqueado na região abdominal. Ele chegou a ser encaminhado ao Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante cirurgia. O crime aconteceu na noite do dia 11 de novembro e a vítima morreu no hospital de Taiobeiras na madrugada do dia 12. As investigações do caso estão a cargo do delegado Guilherme Zauli, que indiciou o irmão da vítima por homicídio qualificado por motivação fútil, com a agravante de o assassinato haver sido perpetrado contra irmão, tratado pela justiça como fratricídio (homicídio cometido contra o próprio irmão ou irmã). Segundo Dr. Guilherme apurou no curso das investigações, as brig