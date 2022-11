Homem que matou irmão responderá por homicídio qualificado

Fratricídio ocorreu em Taiobeiras no último dia 11 de novembro. Vítima Alexandro (foto) morreu no hospital

A Polícia Civil de Taiobeiras já concluiu o inquérito instaurado para investigar o assassinato de Alexandro Rocha Mendes, de 45 anos, decorrente de uma discussão doméstica com seu irmão de 48 anos, quando eles entraram em luta corporal e Alexandro acabou sendo esfaqueado na região abdominal. Ele chegou a ser encaminhado ao Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante cirurgia.

O crime aconteceu na noite do dia 11 de novembro e a vítima morreu no hospital de Taiobeiras na madrugada do dia 12.

As investigações do caso estão a cargo do delegado Guilherme Zauli, que indiciou o irmão da vítima por homicídio qualificado por motivação fútil, com a agravante de o assassinato haver sido perpetrado contra irmão, tratado pela justiça como fratricídio (homicídio cometido contra o próprio irmão ou irmã).

Segundo Dr. Guilherme apurou no curso das investigações, as brigas entre os irmãos eram rotineiras, sendo que a vítima era constantemente provocada pelo autor do crime, que, conforme o inquérito, nutria inveja e implicância de seu próprio irmão.

A arma utilizada no crime, uma faca de açougueiro, foi apreendida e submetida à Perícia Criminal da Polícia Civil, assim como a residência dos irmãos, local da ação violenta. O laudo de necropsia e o relatório hospitalar compuseram as provas objetivas encaminhadas à Justiça para os devidos fins.

O crime – Na noite do último dia 11 de novembro o acusado identificado por Fábio teria chegado alcoolizado à residência da Rua Benfica, em Taiobeiras, e começou a brigar com o irmão Alexandro. Ambos teriam usado facas durante a briga. Em dado momento, Fábio desferiu golpes de faca no abdômen de Alexandro, que não resistiu e foi à óbito.

