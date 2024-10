Começa nesta sexta (18) a 4ª Ferarp-Moda

Feira movimenta setor de lingerie em Taiobeiras.

Uma parceria entre a Codevasf, Sebrae e Prefeitura de Taiobeiras viabiliza a 4ª Feira Regional do Alto do Rio Pardo – Ferarp-Moda, com realização da Associação de Moda íntima e Praia (AMIP). A programação nesta sexta (18) e sábado (19) acontece no Espaço de Eventos, localizado à Rua Santa Rita de Cássia, 864, no bairro Vila Formosa, a partir das 18h.

O principal objetivo da Feira é discutir a importância do desenvolvimento dos setores do vestuário e de confecção da região para identificar as demandas dos confeccionistas, lojistas, associações da área e de empreendedores ligados à cadeia produtiva da confecção, além de apresentar o potencial do setor na região.

Taiobeiras conta atualmente com cerca de 100 pequenas fábricas, gerando uma renda anual de aproximadamente R$ 25 milhões e mais de 450 empregos diretos e indiretos. A maioria dos empreendimentos são comandados por mulheres.

A 4ª edição da Ferarp-Moda contará com palestras, desfiles de tendências do setor, estandes para exposições e comercialização de peças de moda íntima, praia e fitness.

Os participantes terão acesso a palestras gratuitas promovidas pelo Sebrae Minas, um dos apoiadores desta edição. Nesta sexta (18), às 20h, o renomado consultor de moda e imagem Arlindo Grund vai falar sobre “A Moda como instrumento de venda”, abordando as características necessárias para que o vendedor consiga cativar o cliente e gerar valor no atendimento. Já no sábado (19), também às 20h, a empreendedora e palestrante Uiara Freitas apresentará as conexões entre as grandes marcas do mundo fashion e o universo das micro e pequenas empresas.