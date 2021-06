Deputado Marcelo destina R$ 4,5 milhões de emendas para Taiobeiras

Deputado federal Marcelo Freitas (PSL) e o prefeito Denerval Cruz (PSDB)

R$ 2,2 milhões serão para o setor de Saúde. Tem ainda recursos para maquinários e obras

O deputado federal Marcelo Freitas (PSL) comunica ao Jornal Folha Regional e à Rádio Clube Regional FM que destinou R$ 4,5 milhões de emendas parlamentar individual para Taiobeiras. “Nosso trabalho é para atender de forma efetiva aos interesses da comunidade”, disse o deputado.

Dentre as emendas, tem recursos de R$ 1 milhão para os serviços de assistência hospitalar e ambulatorial, atendendo a Média e Alta Complexidade no Hospital Santo Antônio, que receberá ainda mais R$ 500 mil para custeio. O deputado também colocou outros R$ 500 mil para custeio dos serviços de Atenção Básica em Saúde. Já para o enfrentamento da pandemia, Marcelo destinou R$ 200 mil.

Os recursos enviados à Taiobeiras também contemplam o reforço da frota de veículos e maquinários, como um ônibus escolar (R$ 250 mil) e uma retroescavadeira (R$ 250 mil).

No intuito de incrementar a renda e empregos na cidade, o deputado Marcelo destinou três máquinas ‘Kit Corte e Costura’, com travete, refiladeira e três pontinhos, avaliadas em R$ 160 mil, que vão servir à cadeia produtiva da lingerie; e foram colocados mais R$ 150 mil para aquisição de equipamentos de processamento de mel, que serão destinados à Casa do Mel.

Para realizações de obras, o deputado colocou emenda de livre uso no valor R$ 689 mil, que também podem ser usados em aquisições de equipamentos, mas o prefeito Deverval deve usar em calçamentos de ruas. Para a cadeia produtiva no município são R$ 700 mil, via Codevasf, que ainda não tem destinação definida.

No setor de Esportes, sejam eventos ou projetos, o deputado designou R$ 100 mil, que podem ser usados em campeonatos, atividades de lazer e inclusão social.

O deputado destaca que são recursos iniciais, mas, havendo a possibilidade de outras indicações, Taiobeiras voltará a ser contemplada. As emendas e transferências especiais tem prazo até o próximo dia 30 de julho para finalização dos processos. “Esse trabalho é apenas o embrião, a nossa briga maior é a conclusão da Barragem de Berizal, que vai emancipar a região Alto Rio Pardo”, disse o deputado à Folha Regional.

Em entrevista, o prefeito Denerval Cruz se mostrou satisfeito com as emendas parlamentares. “Tudo isso é fruto do prestígio de nossa cidade, que vem ganhando cada vez mais visibilidade. O deputado Marcelo sabe que nossa parceria é séria e que aqui os investimentos em políticas públicas têm resultados. Estou muito feliz com esses repasses, pois, mesmo nessa crise, vão garantir investimentos em saúde, agricultura e na geração de empregos”, disse Denerval à Folha Regional.

Perguntado se as emendas do deputado são surpreendentes, já que é apenas o primeiro ano de parceria, o prefeito disse que o retorno já era esperado, pois as conversas sempre foram francas. “Marcelo é muito influente em Brasília. Estar na base do governo. Além disso, demonstra uma vontade muito grande de crescer no Alto Rio Pardo. Ele sabe do potencial de Taiobeiras, que é a porta de entrada para a região”, destacou.