Homem de São João e mulher Vargem Grande são vítimas da Covid

Veículo de Sabino, de 70 anos, bateu de frente com carro de funerária Dois veículos chocaram-se de frente no final da manhã deste domingo (06/06) na rodovia MG-404, que liga as cidades de Salinas e Taiobeiras. O produtor de cachaça, conhecido por Sabino, de 70 anos, estava no veículo Gol, que chocou de frente com um veículo da Funerária Salinas. Ainda não se sabe o motivo do acidente. Guarnições do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Rodoviária ainda estão no local do acidente, próximo ao Posto Jenipapo. As primeiras informações dão conta de que Sabino, que não estaria usando cinto de segurança, morreu no local. A reportagem apurou, por meio de uma fonte, que o motorista da funerária foi socorrido pelo Samu. Ele não sofreu graves ferimentos por que o veículo tinha airbag.