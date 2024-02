Plantão: Homem morre ao tentar recarregar bateria de veículo

Ele disparou à queima-roupa e o feminicídio foi gravado por câmeras de segurança. No final da manhã desta quinta (22/02), a Polícia Militar de São João do Paraíso, após perseguição em plantação de eucaliptos, conseguiu prender o homem de 58 anos, que atirou três vezes em sua ex-mulher, de 37 anos, no início da manhã. O crime aconteceu às 07h:18min no pátio do posto de combustíveis Curupira, na área central de São João do Paraíso. As cenas do crime foram gravadas por câmeras de segurança. As imagens mostram a vítima sendo perseguida por um carro vermelho, logo após a mulher corre para o pátio do posto, quando o homem desce do carro e aparece correndo atrás dela, ao alcançá-la dispara três vezes à queima-roupa, acertando um no antebraço e dois no rosto. A mulher foi socorrida pela Polícia Militar, que a encaminhou para o Pronto Socorro de São João do Paraíso, onde recebeu os primeiros atendimentos e foi transferida pelo SAMU para o Hospital de Taiobeiras. O autor não aceitava a sep