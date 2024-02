Quatro estudantes morrem em acidente

Oito estudantes teriam ficado feridos.





No final da tarde desta sexta (09/02) aconteceu um grave acidente em Vitória da Conquista com um veículo Van da Prefeitura de Curral de Dentro. Conforme a ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária Federal, a colisão com um caminhão truck aconteceu na Rodovia Santos Dumont [BR-116], próximo ao Posto Fiscal Benito Gama.

Conforme as informações iniciais da PRF, quatro pessoas morreram no local do acidente e outras oito teriam ficado feridas, algumas com gravidade. As vítimas feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Regate da ViaBahia ao Hospital Geral de Vitória da Conquista.

O veículo Van, da Prefeitura de Curral de Dentro, deslocou à Vitória da Conquista para buscar um grupo de estudantes que iria passar o feriado de carnaval no distrito de Maristela.

Ainda não se sabe a causa do acidente e a PRF tentar apurar se houve imprudência do motorista, que saiu ileso do acidente. Com o impacto da colisão frontal, a van ficou bastante danificada e saiu da pista. Estava chovendo na hora do acidente.

Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal. A operação de resgate contou com as participações da Polícia Rodoviária Federal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Regate da ViaBahia.