PM prende ladrões especializados em furtos de “módulos de caminhões”

A suspeita é de que a quadrilha de São Paulo estaria atuando nas BRs 116 e 251.

Na madrugada desta segunda (15/04) uma guarnição da Polícia Militar fazia operação de combate a roubos nas imediações das rodovias 116 e 251, quando deparou no povoado de Cariri, município de Cachoeira de Pajeú, com dois indivíduos suspeitos, que correram ao avistar a viatura. Eles foram abordados e um estava com uma faca na cintura. Ambos estavam sujos e demonstraram nervosismo.

Ao serem questionados, eles apresentaram versões contraditórias. Com isso, os policiais começaram a vistoriar as imediações, encontrando uma chave de veículo e ferramentas próximo a um caminhão estacionado no pátio do Hotel Cariri. Também foi localizado um veículo VW Fox, cor branca, que estava com quatro módulos de caminhões Volvo, peças de alto custo, cujo componente é responsável por controlar todas as funções eletrônicas do motor do veículo. Outra peça furtada foi uma bomba de diesel do Volvo FH.

Os policiais descobriram que os ladrões, de 25 e 28 anos, estavam levando as peças para São Paulo, onde residem.

“Os módulos recuperados foram retirados de caminhões na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, e quando foram abordados, estavam preparando outro furto em uma carreta Volvo estacionada próxima ao hotel”, informou Tenente Mardem à Folha Regional.

Os autores foram detidos pelo crime de furto e conduzidos à delegacia da Polícia Civil. O veículo utilizado pelos autores foi apreendido. “Acreditamos que são membros de uma quadrilha especializada nesse tipo de furto, que saiu de São Paulo para atuar na região”, disse o Tenente.