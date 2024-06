Carreta tomba, motorista morre e duas idosas ficam feridas

Acidente foi na BR-251, no município de Fruta de Leite.

Na madrugada deste domingo (23) os militares do 9º Pelotão de bombeiros em Salinas, foram acionados para o atendimento de ocorrência de tombamento de uma carreta, que veio a ocorrer na rodovia federal / BR-251, altura do km 333, zona rural do município de Fruta de Leite.

O veículo que havia saído de São Paulo e seguia para a Bahia, realizava o transporte de uma carga fracionada com produtos diversos, tais como brinquedos e utensílios domésticos, vindo a tombar em meio pista, espalhando parte de sua carga pela rodovia, devido ao rompimento da estrutura do baú.

Os militares realizaram o isolamento e a avaliação da cena, interditando a rodovia nos dois sentidos de modo a garantir a realização dos trabalhos com segurança por parte das equipes de intervenção; sendo verificada a existência de 03 (três) vítimas, sendo elas, 02 do sexo feminino que já se encontravam fora do veiculo e uma terceira vítima presa as ferragens do interior do veículo.

O motorista L.S.O. sexo masculino, idade 44 anos, foi encontrado em óbito, tendo o seu corpo esmagado e preso por parte das ferragens da cabine do veiculo, onde foram necessárias o emprego de ferramentas hidraúlicas e elétricas para a realização do corte e a expansão da lataria do veiculo.

As passageiras H.D.J. sexo feminino, idade 87 anos, encontrada consciente e orientada, apresentava ferimentos leves pelo corpo; já a segunda envolvida E.L.S. sexo feminino, idade 61 anos, também foi encontrada fora do veículo caída ao solo, desconexa, apresentando um ferimento traumático no membro inferior direito, região inferior da tíbia e fíbula com uma fratura exposta.

As duas vítimas receberam os procedimentos pré-hospitalares pelas equipes do CBMMG e do SAMU e na sequência foram transportadas para o hospital em Salinas.

Devido a chuva e o derramamento de óleo em virtude do acidente, a pista se tornou escorregadia, sendo necessário a contenção e medidas preventivas para evitar o risco de derrapagem no local.

Compareceram ao local 02 viaturas do CBMMG (03 militares), 01 viatura do SAMU (03 socorristas) e 01 viatura da PRF (02 patrulheiros).