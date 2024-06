Salinas realizou 1º Seminário da Cachaça

Evento teve objetivo de capacitar produtores e melhorar a qualidade da bebida.

Nos dias 05 e 06 de junho foi realizado em Salinas o 1º Seminário da Cachaça. O objetivo foi capacitar os produtores e melhorar cada vez mais a qualidade da bebida, que é conhecida como uma das melhores do mundo. O evento foi fruto de uma parceria do Sebrae Minas com a Associação dos Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas (APACS).

Profissionais especializados no assunto abordaram temas como o processo da diminuição do uso do componente químico Carbamato de Etila, sem afetar a qualidade da cachaça. Também foram apresentadas novidades sobre bebidas mistas com derivados da cachaça; uso de madeira no processo de envelhecimento do aguardente; e produção do caná, uma nova bebida com grande potencial de mercado.

A palestrante Amazile Biagioni foi o destaque da programação. Ela é engenheira química, mestre em alimentos e diretora do laboratório LABM - referência nacional para produtores de bebidas e alimentos que desejam implantar e monitorar o controle de qualidade.

Conforme o analista do Sebrae Minas, Albertino Correia, “Salinas é conhecida como a capital mundial da cachaça. Logo, nada mais oportuno do que trazer profissionais gabaritados para capacitar produtores. Nosso propósito é apoiar melhorias na produção e viabilizar o acesso a novos produtos derivados da cachaça, além de aumentar oportunidades de mercado”.

Atualmente, a APACS conta com 26 associados, que produzem 50 marcas de cachaça, sendo que 25 delas possuem o Selo de Indicação Geográfica do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Ao todo, são produzidos cerca de dois milhões de litros de cachaça por ano.