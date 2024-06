Cisarp recebe nova frota de ônibus

Novos ônibus custaram R$ 6,4 milhões.



Na manhã desta terça (18/06) o presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Pardo, prefeito Adaildo Rocha, de Curral de Dentro, apresentou a nova frota de ônibus do consórcio. São 11 veículos zero quilômetro para atender os municípios consorciados, com investimentos de R$ 6,4 milhões. Para o presidente do Cisarp, a nova frota significa mais conforto e segurança para os pacientes que precisam fazer tratamento de saúde fora do domicílio. “Somos 15 municípios consorciados no transporte de pacientes e já temos projeto para aquisição de mais quatro ônibus, com isso, todas as cidades serão beneficiadas”, explicou o presidente Adaildo.

Durante a apresentação da nova frota, o presidente do Cisarp estava acompanhado do prefeito de Taiobeiras, Denerval Cruz, que destacou o fortalecimento do consórcio. “Estamos conseguindo conquistas formidáveis para o Alto Rio Pardo e essa nova frota de ônibus é um exemplo disso. Esses avanços representam a união dos prefeitos da região”, disso o prefeito Denerval.

Com a atual gestão do Cisarp, os últimos dois anos foram de muitos benefícios, como o programa Farmacis, que viabiliza medicamentos para a atenção básica; estrutura para o combate à dengue; recursos para a construção da sede da garagem e custeio, totalizando investimentos em torno de R$ 20 milhões. “Todas essas conquistas são frutos da bela parceria que temos com o Governo de Minas, por isso, agradecemos muito o governador Romeu Zema, o vicegovernador Mateus Simões e o secretário de saúde, Fábio Bacchetti”, ressaltou o presidente Adaildo, popular Tampinha.

Vice-prefeito Nana, prefeito Denerval e prefeito Adaildo Tampinha durante apresentação da nova frota de ônibus do Cisarp.