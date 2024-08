Cinco pessoas de Novorizonte morrem em acidente na BR-251

Van ficou destruída e as outras dez pessoas ficaram feridas.

Na manhã desta segunda-feira (19), por volta das 06h00min, os foram acionados no KM 472 da BR-251, local conhecido como Serra de Francisco Sá, para atendimento de ocorrência de colisão envolvendo uma carreta carregada de coco verde, uma carreta carregada de palet e farinha e uma van da prefeitura de Novorizonte, que transportava 14 pacientes para fazer tratamento de saúde em Montes Claros.

Segundo informações de terceiros, a Van seguia à frente da carreta de coco verde, descendo a Serra de Francisco Sá e a outra carreta carregada de farinha e palet, seguia no sentido contrário, quando ocorreu o acidente, ficando a van prensada entre as duas carretas.

Conforme os Bombeiros, quatro ocupantes da Van não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no momento do acidente. A quinta vítima, que é o motorista da Van, chegou a ser retirada das ferragens com vida, mas não resistiu e veio a óbito.

Todas as vítimas feridas foram triadas e atendidas no local pela equipe médica do SAMU com o apoio do Corpo de Bombeiros.

O motorista e uma mulher da carreta de coco, foram conduzidas pelo SAMU.

No total, três vítimas foram conduzidas pelo Corpo de Bombeiros e uma pelo helicóptero do Serviço Aéreo Avançado de Vida (SAAV) Bombeiro/SAMU. As outras seis vítimas da VAN foram conduzidas pelo SAMU. As vítimas foram conduzidas para o Hospital de Francisco Sá, Santa Casa e Hospital Universitário de Montes Claros.

A perícia da Polícia Civil irá apontar as causas do acidente.

Foram empenhadas cinco viaturas do Corpo de Bombeiros de Montes Claros e Francisco Sá, além do Helicóptero Arcanjo, equipes do SAMU Macronorte e Polícia Rodoviária Federal. Até este momento (12h:30min) a pista encontra-se fechada nos dois sentidos, sob os cuidados da PRF para demais providências.