Plantão: Colisão entre viatura e Fiat Uno em Taiobeiras

Fiat Uno colidiu com coqueiro e ficou em cima do canteiro central.

Acaba de acontecer uma colisão entre uma viatura da Polícia Militar e um veículo Fiat Uno no cruzamento da Avenida do Contorno, esquina com a Rua São Paulo, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Taiobeiras.

Duas ambulâncias do SAMU foram solicitaras ao local para atender as vítimas.

Atualização: Conforme imagens de uma câmera de segurança, o Fiat Uno, cor vermelha, transitava pela Rua São Paulo e atravessou a Avenida do Contorno sem parar no cruzamento, momento em que a viatura da Polícia Militar descia de forma rápida pela Avenida e colidiu com a lateral do Fiat Uno, jogando -o no canteiro central. Chovia no momento do acidente.

O motorista do Fiat Uno, identificado por Zezão Araújo, de 73 anos, foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.