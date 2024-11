Frota de ambulâncias do SAMU será renovada

Anúncio foi feito pela Ministra da Saúde, Nísia Trindade, junto à políticos da região.

Em Brasília, o Ministério da Saúde, em reunião com políticos do Norte de Minas nesta terça (26/11), anunciou que a frota de ambulâncias do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun) será renovada. A ministra Nísia Trindade disse também que destinará recursos para a instalação de novas bases do Samu na região, ampliando a cobertura do atendimento de urgência e emergência.

O encontro contou com a presença do deputado federal Paulo Guedes e de prefeitos que compõem o Cisrun (foto). “O SAMU é um serviço de extrema importância para a população. O processo de renovação da frota na região acontecerá entre o fim desse ano até o início de 2025”, declarou a ministra.

A última troca da frota do SAMU no Norte de Minas aconteceu no final do ano de 2019. O consórcio atualmente conta com 60 ambulâncias, distribuídas em 45 bases descentralizadas nas cidades do Norte de Minas, todas funcionando 24 horas por dia.