Polícia Rodoviária faz operações com radar móvel na região
|Operações serão intensificadas durante todo o período chuvoso.
A Polícia Rodoviária Estadual está intensificando as operações de controle de velocidade nas rodovias do Alto Rio Pardo com utilização de Radar Móvel, modelo TRUCAM II. Nesta quinta (04/12) a operação aconteceu na rodovia LMG-629, que liga Taiobeiras à Rio Pardo de Minas, onde 27 veículos foram flagrados acima da velocidade da via, que é de 80km.
“Nosso objetivo de coibir e reprimir o excesso de velocidade, evitando assim sinistro de trânsito ao longo das rodovias no Alto Rio Pardo”, explica Sargento André, da PM Rodoviária.
O radar móvel TRUCAM II é um dispositivo de medição de velocidade a laser com registros de fotos e vídeos, ou seja é um radar portátil avançado de medição de velocidade a laser que captura imagens em alta resolução.
Na operação desta quinta, teve veículo flagrado com a velocidade de 127 km/h sendo mais de 50% acima da velocidade permitida para a via.
Os policiais explicam que o excesso de velocidade é uma das principais causas de sinistros de trânsito, pois aumenta a distância de frenagem, amplia a energia de impacto e diminui o tempo de reação do condutor, resultando em uma alta probabilidade de perda do controle direcional, o que causa sinistros com ferimentos graves, mortes e avarias nos veículos de grande monta.
O condutor pode ser penalizado com multa, perda de pontos na CNH e dependendo do excesso praticado (acima de 50%) pode até ter a suspensão do direito de dirigir por um determinado período e passar por curso de reciclagem.
Nos próximos meses a Polícia Rodoviária irá intensificar as operações de controle de velocidade na região visando coibir acidentes durante o período chuvoso e todos os motoristas precisam ficar atentos, respeitando os limites de velocidade das vias.
Complicado! Chega final de ano é hora do governo arrecadar fundos prejudicando os trabalhadores. A PRv deveria trabalhar com conscientização e não metendo a caneta a toro e a direita. Corrigir erros para segurança de todos!
A conscientização nesse caso, só se mexer no bolso do cidadão, não adianta conversar, o povo não tem consciência de que estão com uma arma na mão podendo a qualquer hora tirar a vida de alguém. Ou sua própria vida. A 251 é um exemplo disso. Quem não tem costume de transitar nela está sujeito a um acidente porque não respeitam as leis, o que é tradição do povo brasileiro.
Tem que ser assim mesmo pq o povo só obedece quando mexe no bolso muito bom .
Outra coisa tb tem que fazer blitz,e usar o bafômetro pq o que tem de alcoolizados dirigindo !
Muitos usam o carro como uma arma. Mas, seria bom instalar postos de fiscalização na 251, pois, devemos verificar o estado do motorista e do carro,muitos usam drogas para cumprir seus horáros
O ideal era meter radar nessas vias
Na verdade dizer que a população só respeita algo "se mexer no bolso" é um tipo de afirmação muito rasa, ainda mais julgando uma região como o Norte de Minas Gerais, tida como uma das mais pobres do país. Qual sentido do estado tratar uma região com renda precária na base do "tenho que te punir financeiramente"? Nenhum! O primeiro trabalho a se fazer é baseado no entendimento de que o habitante está sendo monitorado e no respeito pela figura policial. Por exemplo, câmeras não resolvem todos os crimes, mas fazem com q algumas pessoas deixem de comete-los. Da mesma forma, se a policia se faz presente nas rodovias, se ela realiza ações de conscientização, demonstra ordem, e entrega a sensação de monitoramento. Isso já traria resultados claros quando a excessos de velocidade. Ações assim de forma continua geram aprendizado, não ações de autuação em massa em fim de ano.