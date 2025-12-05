Polícia Rodoviária faz operações com radar móvel na região

Operações serão intensificadas durante todo o período chuvoso.

A Polícia Rodoviária Estadual está intensificando as operações de controle de velocidade nas rodovias do Alto Rio Pardo com utilização de Radar Móvel, modelo TRUCAM II. Nesta quinta (04/12) a operação aconteceu na rodovia LMG-629, que liga Taiobeiras à Rio Pardo de Minas, onde 27 veículos foram flagrados acima da velocidade da via, que é de 80km.

“Nosso objetivo de coibir e reprimir o excesso de velocidade, evitando assim sinistro de trânsito ao longo das rodovias no Alto Rio Pardo”, explica Sargento André, da PM Rodoviária.

O radar móvel TRUCAM II é um dispositivo de medição de velocidade a laser com registros de fotos e vídeos, ou seja é um radar portátil avançado de medição de velocidade a laser que captura imagens em alta resolução.

Na operação desta quinta, teve veículo flagrado com a velocidade de 127 km/h sendo mais de 50% acima da velocidade permitida para a via.

Os policiais explicam que o excesso de velocidade é uma das principais causas de sinistros de trânsito, pois aumenta a distância de frenagem, amplia a energia de impacto e diminui o tempo de reação do condutor, resultando em uma alta probabilidade de perda do controle direcional, o que causa sinistros com ferimentos graves, mortes e avarias nos veículos de grande monta.

O condutor pode ser penalizado com multa, perda de pontos na CNH e dependendo do excesso praticado (acima de 50%) pode até ter a suspensão do direito de dirigir por um determinado período e passar por curso de reciclagem.

Nos próximos meses a Polícia Rodoviária irá intensificar as operações de controle de velocidade na região visando coibir acidentes durante o período chuvoso e todos os motoristas precisam ficar atentos, respeitando os limites de velocidade das vias.