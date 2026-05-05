Autor que esfaqueou rapaz em bar é preso

Briga ocorreu em bar de uma comunidade em Taiobeiras.

Nesta terça (05/05), a Polícia Civil de Taiobeiras prendeu preventivamente um homem de 46 anos, por tentativa de homicídio, em Taiobeiras. Ele é suspeito de atingir a facadas um jovem de 24 anos depois de uma briga em um bar da comunidade de Lagoa Dourada, zona rural do município.

O crime ocorreu no último dia 26 de janeiro, quando a vítima foi golpeada em regiões potencialmente letais. Ela foi socorrida por terceiros e encaminhada para atendimento médico, sobrevivendo às agressões.

As investigações apontam que o suspeito agiu de forma agressiva e reiterada, perseguindo o jovem e mantendo os ataques mesmo diante da tentativa de defesa. Na época dos fatos, a arma utilizada no crime, uma faca com cerca de 12 centímetros de lâmina, foi apreendida.

“Há registro de envolvimento anterior do investigado em situação semelhante, com uso de arma branca contra outra vítima, o que demonstra um padrão de comportamento violento. A prisão preventiva foi indispensável para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa”, destaca o delegado responsável pela investigação, Thiago Cavalcante.

O suspeito, encaminhado ao sistema prisional, foi indiciado pela prática do crime de homicídio tentado, e o procedimento remetido ao Poder Judiciário.