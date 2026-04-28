Além de abusar de criança, adolescentes filmaram e divulgaram em redes sociais

Investigadores fizeram buscas para apreender celulares.

A Polícia Civil de Taiobeiras cumpriu na manhã de segunda (27/04) mandados de busca e apreensão contra três adolescentes de 14 anos no intuito de apreender aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos para investigar um caso de abuso sexual contra uma criança de 12 anos, ocorrido no município no último dia 17 de abril.

Conforme a investigação, os três adolescentes de 14 anos são apontados como autores de atos infracionais análogos aos crimes de estupro de vulnerável e pela produção e compartilhamento de material com conteúdo sexual nas redes sociais.

O caso, ocorrido na zona rural de Taiobeiras, vem sendo apurado pela delegada Mayra Coutinho, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Os levantamentos indicam que os três adolescentes marcaram um encontro com a vítima, de apenas 12 anos, em um terreno abandonado, onde teriam sido praticados atos libidinosos e conjunção carnal.

Além de abusar da criança, o grupo ainda registrou os atos libidinosos em vídeo e, na sequência, o conteúdo ilícito foi armazenado e difundido entre os envolvidos por meio de aplicativos de mensagens.

Durante a operação, foram apreendidos os telefones utilizados para gravar e reproduzir as imagens, colhendo-se evidências dos atos sexuais. Dra. Mayra informou que a ação célere foi essencial para preservar as provas digitais, garantir a proteção integral da adolescente e interromper a propagação das imagens, evitando uma grave revitimização.

“Por se tratar de vítima menor de 14 anos, a vulnerabilidade é absoluta, sendo juridicamente irrelevante qualquer alegação de consentimento ou experiência sexual prévia”, explicou a delegada.

A delegada destacou ainda a responsabilidade dos pais, reforçando a importância do monitoramento constante do conteúdo acessado por menores. Ela chamou atenção para as consequências reais dessas ações, uma vez que o que pode ser visto como “ostentação digital” configura, na prática, ato infracional grave com punições severas, além de gerar danos psicológicos e sequelas irreversíveis à imagem da vítima.

Após os procedimentos, os adolescentes foram conduzidos à unidade policial com acompanhamento do Conselho Tutelar e de seus responsáveis legais, sendo posteriormente apresentados ao Ministério Público para as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).